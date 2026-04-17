Il regista spagnolo ha commentato pubblicamente le performance dell’attore, mettendo in discussione la sua crescita professionale e i motivi del suo successo a Hollywood. Almodóvar ha espresso dubbi sulla reale capacità recitativa di Elordi, sottolineando invece l’importanza dell’immagine pubblica. La sua analisi si è concentrata sul contrasto tra il ruolo di sex symbol e quello di attore, riferendosi anche a un classico letterario recentemente rivisitato.

Il regista Pedro Almodóvar ha sollevato dubbi sulle reali capacità attoriali di Jacob Elordi, interrogandosi pubblicamente sul fatto che il suo successo a Hollywood sia legato più all’immagine che al talento. Le dichiarazioni sono arrivate durante il podcast La Pija y la Quinqui, dove il filmmaker ha commentato una possibile collaborazione futura con l’attore. “ Posso constatare che la fama di Jacob Elordi è effettivamente reale “, ha dichiarato Almodóvar, ospite del podcast insieme a suo fratello Agustin. “ Mi stavo chiedendo se fosse un sex symbol o un attore rispettato “. Il regista ha poi espresso perplessità anche su alcuni progetti recenti dell’attore.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Sex symbol o attore?”: Almodóvar smonta Elordi e stronca Cime Tempestose

Notizie correlate

Pedro Almodovar critica i film di Jacob Elordi: "Ma è un attore serio o un sex symbol?"Quando una star cresce troppo in fretta, il dubbio diventa inevitabile: talento o percezione? Nel caso di Jacob Elordi, la domanda arriva da una voce...

Jacob Elordi, il sex symbol da Oscar diventato mostroJacob Elordi è senza ombra di dubbio uno degli attori più richiesti del momento e continua a sorprendere con le sue interpretazioni, passando da un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Pedro Almodovar dubita di Jacob Elordi: 'È un grande attore o un sex symbol?'; La regina della ketamina è stata condannata a 15 anni per la morte di Matthew Perry; Ecco chi sarà il nuovo Aragorn nel ‘Signore degli Anelli – Caccia a Gollum’; Cannes 2026, ecco la selezione ufficiale.

Pedro Almodóvar su Jacob Elordi: «È un bravo attore o solo un sex symbol?»Il regista spagnolo riconosce il «carisma in ascesa» del divo di ‘Cime tempestose’. Ma vorrebbe vederlo in un ruolo vero ... rollingstone.it

Pedro Almodovar critica i film di Jacob Elordi: Ma è un attore serio o un sex symbol?Quando una star cresce troppo in fretta, il dubbio diventa inevitabile: talento o percezione? Nel caso di Jacob Elordi, la domanda arriva da una voce autorevole come Pedro Almodóvar, che osserva la su ... movieplayer.it

Cime Tempestose Feltrinelli Finalmente dopo un mese e mezzo sono riuscita a terminare questa lettura, che mi ha messo a dura prova. Primo classico letto in vita mia. Che dire: disturbante, non poco. Angosciante, direi moltissimo. Non saprei nemmeno dire s facebook