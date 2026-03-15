Verona | cinema a 4 euro Hamnet e Cime tempestose

Il 17 marzo 2026 le sale cinematografiche di Verona e provincia organizzano un ciclo speciale con film come Hamnet e Cime tempestose, offerti a 4 euro. L’evento coinvolge diverse sale della zona, che promuovono questa iniziativa per rendere più accessibile la visione di film di varia provenienza e genere. La giornata si rivolge a un pubblico ampio, interessato a cinema di qualità a prezzi contenuti.

Il martedì 17 marzo 2026, le sale cinematografiche di Verona e provincia accolgono un ciclo speciale dedicato alla cultura popolare a prezzi accessibili. Il progetto I Martedì al Cinema, sostenuto dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS, propone biglietti a soli quattro euro. Questa iniziativa trasforma il cinema da intrattenimento di lusso a bene culturale diffuso, offrendo opere di qualità che riflettono sulla condizione umana. Nella città scaligera, il Multisala Rivoli ospiterà la proiezione di Hamnet – Nel nome del figlio, diretto da Chloé Zhao. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: cinema a 4 euro, Hamnet e Cime tempestose Articoli correlati Leggi anche: 12 film da vedere al cinema a febbraio, da Hamnet a Cime tempestose Leggi anche: Al cinema Cime tempestose. O noiose, nonostante l’impegno Una raccolta di contenuti su Verona cinema a 4 euro Hamnet e Cime... Temi più discussi: Il martedì si torna al cinema a soli 4 euro a Verona: i film in programma il 10 marzo 2026; Tornano i Martedì del cinema: film a 4 euro in città e provincia; I Martedì al Cinema 2026 con biglietto a 4 euro; Il Ministero della Cultura compra l’Astra di Verona. Il cinema sotto il quale è stata scoperta una piccola Pompei. A Verona e in provincia il martedì al cinema a soli 4 euro: i film in programma il 17 marzo 2026Martedì 17 marzo, continua nelle sale di Verona e provincia il ciclo de I Martedì al Cinema, il progetto promosso dalla Regione del Veneto insieme alla Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE) delle ... veronasera.it Il martedì si torna al cinema a soli 4 euro a Verona: i film in programma il 10 marzo 2026Martedì 10 marzo torna nelle sale di Verona e provincia l’appuntamento con I Martedì al Cinema, l'iniziativa della Regione del Veneto realizzata con la Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE) delle ... veronasera.it Pisanello. Monumento a Niccolò Brenzoni parte scultorea Nanni di Bartolo,pittorica Pisanello 1426. Chiesa San Fermo Maggiore Verona. Opera più due dettagli Vedere singolarmente x.com Serie A, in campo Udinese-Juventus. Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/ facebook