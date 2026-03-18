Su Amazon è ora disponibile un rossetto simile a quello indossato da Margot Robbie in Cime Tempestose, con un prezzo di 7 euro. La comparsa delle labbra dell’attrice nel film ha attirato l’attenzione di molti spettatori, diventando uno dei dettagli più notati durante la visione. Oltre alle interpretazioni e alle ambientazioni, le caratteristiche estetiche dei personaggi sono state spesso discusse tra gli appassionati.

Fra i dettagli che hanno attirato maggiormente l’attenzione in Cime Tempestose (oltre alla bellezza mozzafiato di Jacob Elordi) ci sono senza dubbio le labbra di Margot Robbie. L’attrice infatti si è calata nei panni di Catherine Earnshaw sfoggiando una bocca rosata e morbidissima, dal sapore gotico. Come ben sappiamo la preparazione del personaggio è stata – per volere della regista Emerlad Fennell – piuttosto lunga, ma pochi sanno che per ottenere il pout di Cathy la make up artist del film, Siân Miller, non ha utilizzato un rossetto firmato, ma un semplice balsamo labbra che su Amazon costa solamente 7 euro. Si tratta del balsamo labbra Burt’s Bees nella tonalità Rose. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Margot Robbie, il rossetto visto in Cime Tempestose è su Amazon e costa solo 7 euro

Articoli correlati

Non è solo un press tour, ma un vero racconto visivo quello che Margot Robbie sta costruendo in vista dell’uscita di Cime TempestoseNon è solo un press tour, ma un vero racconto visivo quello che Margot Robbie sta costruendo in vista dell’uscita di Cime Tempestose, al cinema dal...

Leggi anche: Cime tempestose, l'intervista a Jacob Elordi e Margot Robbie

Approfondimenti e contenuti su Margot Robbie

Temi più discussi: Addio gotico: Margot Robbie cambia stile e punta su canotta e jeans (finti); Rouge Allure Velvet limited edition Chanel con Margot Robbie; Rouge Allure Velvet Limited Edition: l’incontro inaspettato; Oscar: I 50 beauty look più indimenticabili di sempre Foto 3.

Margot Robbie e Sophia Richie sono innamorate dello stesso rossetto rosato, e anche noiSe una celebrità, o meglio due, usano un prodotto beauty specifico, la curiosità si accende e siamo subito tentate di andare a comprarlo per sembrare come loro. Beh, difficile che questo accada, però ... vanityfair.it

Svelata la combo labbra di Margot RobbieI beauty look di Margot Robbie sono tra i più amati e copiati. Scopri ora la sua combo labbra firmata CHANEL con il ROUGE ALLURE VELVET. fashiontimes.it

L'iconico rossetto opaco ma luminoso della Maison, Rouge Allure Velvet, in otto nuance in edizione limitata da indossare insieme alla matita labbra. L'ispirazione Margot Robbie x.com

Samara Weaving e Margot Robbie durante la premiere di Finchè morte non ci separi 2 - facebook.com facebook