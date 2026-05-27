Ciliegie di qualità eccellente ma prezzi in caduta libera | a rischio il reddito dei produttori

Da brindisireport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I produttori di ciliegie in Puglia, nonostante offrano frutti di alta qualità, stanno affrontando un calo dei prezzi di vendita. La diminuzione dei prezzi mette a rischio i ricavi delle aziende agricole, anche se la qualità del prodotto rimane elevata. La situazione riguarda principalmente il mercato locale e le vendite dirette, mentre la domanda si mantiene stabile. Nessuna informazione è stata fornita su interventi o decisioni ufficiali per affrontare questa crisi.

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La Puglia sta producendo ciliegie di eccellente qualità, ma i produttori rischiano di non vedere riconosciuto il giusto valore del loro lavoro. Una fotografia paradossale di quella che è la campagna cerasicola 2026, in cui le raccolte sono già entrate nel vivo con le varietà precoci e si prepara. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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