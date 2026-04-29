Fragole veronesi raccolta buona e ottima qualità ma preoccupa il calo dei prezzi

La raccolta delle fragole nel Veronese è iniziata con frutti abbondanti e di ottima qualità, grazie alle condizioni climatiche favorevoli e all’escursione termica tra giorno e notte. Confagricoltura segnala una partenza positiva, mentre si registra un calo dei prezzi che preoccupa i produttori. Le temperature miti e il buon tempo hanno favorito la maturazione dei frutti, portando a un raccolto di qualità elevata.

Frutti abbondanti e qualità ottima, grazie all’escursione termica tra giorno e notte. È partita bene la raccolta delle fragole nel Veronese, riferisce Confagricoltura, favorita dal clima mite e dal bel tempo. Nel Basso Veronese i braccianti sono al lavoro da due settimane e in questi giorni parte.🔗 Leggi su Veronasera.it

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