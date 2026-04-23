Grano duro in caduta libera | Prezzi inferiori ai costi di produzione agricoltori penalizzati

Il prezzo del grano duro sta diminuendo rapidamente, arrivando a livelli inferiori ai costi di produzione e mettendo in difficoltà gli agricoltori. La Commissione unica nazionale, creata dopo anni di rivendicazioni sindacali, sembra aver perso di vista gli obiettivi iniziali, secondo le ultime notizie. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli addetti del settore, che chiedono interventi concreti per tutelare le proprie attività.

La Commissione unica nazionale sul grano duro, attivata dopo lunghe battaglie sindacali, sembra tradire la sua missione originaria. Secondo Cia Agricoltori Italiani di Puglia, la Cun "continua a determinare un prezzo al produttore inferiore ai costi di produzione certificati da Ismea".🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate CONSORZI AGRARI D’ITALIA RECEPISCE I PREZZI CUN DEL GRANO DURO: UN SEGNALE CONCRETO DI TRASPARENZA E TUTELA DEL REDDITO DEGLI AGRICOLTORIConsorzi Agrari d’Italia - CAI, punto di riferimento per migliaia di imprese agricole italiane e realtà strategica al servizio della filiera... Consorzi agrari d'Italia recepisce i prezzi Cun del grano duroLa decisione, operativa da oggi 13 aprile 2026, rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza del mercato e della tutela del valore... Contenuti di approfondimento Si parla di: Grano duro, prezzi italiani ancora in calo alla Cun. Grano duro, prezzi italiani ancora in calo alla CunMaggiore stabilità si registra sui mercati all'origine sondati da Ismea, ma con le piazze siciliane ancora in caduta e perdite su Ferrara. Mercati internazionali ancora in balia dei cambi e con prezzi ... agronotizie.imagelinenetwork.com Grano duro, in Italia prezzi in lieve calo al Nord e al SudTengono al Centro, ribassi anche sulle isole maggiori. Intanto le tensioni internazionali spingono al ribasso i grani duri Usa, per effetto della svalutazione della moneta americana. Il dollaro canade ... agronotizie.imagelinenetwork.com