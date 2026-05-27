Cile maxi-audit rivela buco di 9 miliardi e l’errore sul debito
Un maxi-audit in Cile ha scoperto un buco di 9 miliardi di dollari nel settore finanziario, con un errore di circa 900 milioni di dati. Sono in corso indagini per verificare come sia stato possibile ignorare questa quantità di informazioni e quali ministeri siano coinvolti nelle irregolarità. Le autorità stanno analizzando le procedure e i controlli interni che avrebbero permesso il passaggio inosservato di tali errori. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui soggetti coinvolti.
? Domande chiave Come è stato possibile ignorare 900 milioni di dati finanziari?. Quali ministeri sono sotto indagine per queste irregolarità?. Perché le proiezioni sul debito fino al 2030 sono errate?. Chi dovrà rispondere delle mancanze nei conti pubblici cileni?.? In Breve Audit su 500 enti statali e oltre 913 milioni di dati finanziari analizzati.. Indagini amministrative aperte su ministeri della Donna e dei Trasporti.. Errore nelle proiezioni di deficit e debito con impatto di 10 miliardi dollari.. Analisi copre il periodo 2022-2026 sotto la presidenza di Boric.. Il governo cileno ha rilevato mancanze nei conti pubblici per oltre 9,2 miliardi di dollari dopo una maxi-audit interna condotta sul periodo compreso tra il 2022 e il 2026 sotto la presidenza di Boric. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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