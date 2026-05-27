Cile maxi-audit rivela buco di 9 miliardi e l’errore sul debito

Notizia in breve

Un maxi-audit in Cile ha scoperto un buco di 9 miliardi di dollari nel settore finanziario, con un errore di circa 900 milioni di dati. Sono in corso indagini per verificare come sia stato possibile ignorare questa quantità di informazioni e quali ministeri siano coinvolti nelle irregolarità. Le autorità stanno analizzando le procedure e i controlli interni che avrebbero permesso il passaggio inosservato di tali errori. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui soggetti coinvolti.