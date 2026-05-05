Lombardia infortuni sul lavoro | un buco di 6 miliardi di euro

In Lombardia, i costi complessivi legati agli infortuni sul lavoro raggiungono una cifra di circa 6 miliardi di euro ogni anno. Le analisi evidenziano come i costi indiretti, legati a perdita di produttività e spese non immediate, incidano significativamente sulla solidità delle imprese. Tra le province della regione, alcune registrano un numero più elevato di incidenti rispetto ad altre, con variazioni importanti nei tassi di infortuni.

? Cosa scoprirai Quanto pesano realmente i costi indiretti sulla stabilità delle imprese?. Quali province lombarde registrano i picchi più alti di infortuni?. Perché i lavoratori over 60 sono i più colpiti dagli incidenti?. Come può la prevenzione trasformarsi in un investimento per le aziende?.? In Breve Milano registra 36.784 infortuni e 45 decessi con aumento del 9%. Settore terziario e industria contano rispettivamente 28.666 e 26.979 denunce. Lavoratori tra 50 e 59 anni rappresentano il gruppo più colpito con 22.955 casi. Pavia registra calo decessi del 68% mentre Sondrio aumenta del 66%.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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