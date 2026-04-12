33 miliardi persi | il maxi buco dei comuni che rischia il commissario

Un totale di 33,7 miliardi di euro, accertati dai comuni italiani, non sono stati ancora effettivamente incassati. Questa cifra rappresenta un vuoto finanziario di dimensioni considerevoli che coinvolge più amministrazioni locali. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che valutano l’intervento di un commissario come possibile soluzione per gestire questa emergenza. La questione riguarda principalmente enti pubblici e le loro entrate non riscosse.

Un'enorme massa di risorse finanziarie, pari a 33,7 miliardi di euro, risulta attualmente accertata dai comuni italiani ma mai effettivamente incassata. Questo accumulo di crediti non riscossi, che comprende voci come l'Imu, la Tari e le sanzioni stradali, mette sotto pressione oltre 1.100 amministrazioni locali che non sono riuscite a superare la soglia di recupero del 17,5% stabilita dalle nuove direttive ministeriali. Le analisi condotte dal Centro studi enti locali, basandosi sui rendiconti .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 33 miliardi persi: il maxi buco dei comuni che rischia il commissario Leggi anche: Il buco nero della sanità: "Dal 2012 sottratti 33 miliardi al personale" Comuni, mancano 33,7 miliardiI Comuni italiani fanno i conti con una montagna di crediti mai riscossi: tra Imu, Tari, sanzioni stradali e altre entrate locali si arriva a 33,7...