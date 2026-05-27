Cicloturista coinvolto in un incidente lungo le strade dell' entroterra trasportato in eliambulanza al Bufalini

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cicloturista tedesco di 65 anni è stato coinvolto in un incidente lungo le strade dell’entroterra riccionese e trasportato in eliambulanza all’ospedale “Bufalini”. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì. Non sono stati forniti dettagli su come si sia verificato l’incidente, né sullo stato di salute del coinvolto.

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Brutta avventura per un cicloturista tedesco 65enne che, nella tarda mattinata di mercoledì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo le strade dell'entroterra riccionese. Il sinistro si è verificato poco prima delle 12 quando l'uomo, insieme a un gruppo di altri ciclisti, si trovava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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