Cicloturista coinvolto in un incidente lungo le strade dell' entroterra trasportato in eliambulanza al Bufalini
Un cicloturista tedesco di 65 anni è stato coinvolto in un incidente lungo le strade dell’entroterra riccionese e trasportato in eliambulanza all’ospedale “Bufalini”. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì. Non sono stati forniti dettagli su come si sia verificato l’incidente, né sullo stato di salute del coinvolto.
Brutta avventura per un cicloturista tedesco 65enne che, nella tarda mattinata di mercoledì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo le strade dell'entroterra riccionese. Il sinistro si è verificato poco prima delle 12 quando l'uomo, insieme a un gruppo di altri ciclisti, si trovava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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