Cicloturista coinvolto in un incidente lungo le strade dell' entroterra trasportato in eliambulanza al Bufalini

Notizia in breve

Un cicloturista tedesco di 65 anni è stato coinvolto in un incidente lungo le strade dell’entroterra riccionese e trasportato in eliambulanza all’ospedale “Bufalini”. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì. Non sono stati forniti dettagli su come si sia verificato l’incidente, né sullo stato di salute del coinvolto.