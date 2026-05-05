Temendo frontale tra auto e furgone un automobilista trasportato in gravi condizioni al Bufalini con l' eliambulanza

Nel tardo pomeriggio di martedì si è verificato un incidente stradale in cui un'auto e un furgone sono entrati in collisione. Tre persone sono rimaste ferite, con una in condizioni gravi, ed è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Temendo scontro frontale tra auto e furgone, nel tardo pomeriggio di martedì, con tre persone ferite di cui una in gravi condizioni trasportata d'urgenza in eliambulanza al Bufalini di Cesena. L'incidente si è verificato lungo la Strada del Marano, a poca distanza dal confine di stato tra Italia.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Travolto da un'auto mentre si trova in bici: trasportato con l'elisoccorso al Bufalini in gravi condizioniPer chiarire le cause dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Meldola, che hanno... Terribile frontale tra una Vespa e un furgone: uomo in gravi condizioniÈ di un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Palazzolo sull’Oglio. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Temendo frontale tra auto e furgone (Foto Manuel Migliorini). Tremendo frontale auto-tir a Pagani, genero e suocera muoiono dopo l’impattoLe vittime viaggiavano a bordo di un'automobile che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un tir che circolava sul lato opposto della carreggiata. A perdere la vita, Domenico Allegri, ... internapoli.it Schianto tra due auto sulla strada provinciale Voltina: il bilancio è drammaticoViolento schianto frontale tra due auto sulla provinciale Voltina: una vittima e tre persone ferite, con l’intervento immediato di soccorsi e forze dell’ordine nella zona di Arcille. notizie.it