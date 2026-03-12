Incidente lungo la San Vitale Donna portata al Bufalini

Un incidente si è verificato lungo la strada San Vitale, coinvolgendo una donna rimasta ferita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno stabilizzato la vittima prima di trasportarla in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. La donna è stata ricoverata per le valutazioni e le cure del caso. Le autorità stanno accertando la dinamica dell’incidente.

È stata trasportata in elicottero al 'Trauma Center' dell'ospedale 'Bufalini' di Cesena con un codice di media gravità, la donna di 61 anni che ieri mattina mentre al volante di una Fiat Panda percorreva la San Vitale con direzione di marcia Russi-Bagnacavallo, giunta all'altezza del ponte sul fiume Lamone (in territorio comunale bagnacavallese), per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Bassa Romagna, è venuta a collisione con un furgone con a bordo due operai. Mezzo, quest'ultimo, che da via Entirate (strada provinciale che conduce nella frazione bagnacavallese di Traversara) stava immettendosi sulla San Vitale. Sul posto sono intervenute due ambulanze ed è atterrato l'elicottero di Ravenna Soccorso.