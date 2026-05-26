Cicloevento ha celebrato 30 anni con oltre 20mila visitatori sono state 50 le aziende espositrici
Notizia in breve
Oltre 20.000 persone hanno partecipato alla fiera internazionale dedicata al settore ciclo, organizzata da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico. La manifestazione, che ha celebrato il suo trentesimo anniversario, ha visto la partecipazione di 50 aziende espositrici.
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Oltre 20mila persone hanno visitato Cicloevento, la fiera internazionale organizzata da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, riunite nell’omonimo consorzio. La manifestazione, che ogni anno accompagna la Granfondo Nove Colli, porta in riviera il meglio del mondo delle due ruote a pedale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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