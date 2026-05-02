Giro di Turchia Ballerini torna a vincere dopo tre anni e mezzo

Dopo tre anni e mezzo, un ciclista italiano torna a vincere una tappa del Giro di Turchia. Nella settima frazione, il corridore di 31 anni della squadra XDS-Astana ha tagliato il traguardo per primo. La vittoria è arrivata in una giornata di gara intensa e combattuta. La corsa prosegue con l’attenzione rivolta alle prossime tappe, in attesa dell’appuntamento di venerdì.

A pochi giorni dal Giro d’Italia torna a vincere Davide Ballerini, atteso dalla corsa rosa che scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. Il 31enne lombardo dell’Astana, ultimo successo alla Coppa Bernocchi del 2022, ha conquistato in volata ad Antalya la settima tappa del Giro di Turchia, di cui è sempre leader l’australiano Berwick, quando manca solo una tappa alla conclusione. E venerdì, sempre in Turchia, altra gioia azzurra: primo successo da pro’ per Christian Bagatin, 23enne di Cittiglio della Mbh Bank Csb Telecom Fort che ha vinto per distacco, in salita, dopo una giornata in fuga.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro di Turchia, Ballerini torna a vincere dopo tre anni e mezzo Notizie correlate Giro di Turchia 2026, Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappaSventola la bandiera italiana nella settima tappa del Giro di Turchia e lo fa grazie a Davide Ballerini, che ritrova la vittoria oltre tre anni dopo... Giro di Turchia 2026, Van Uden fa suo lo sprint a Kemer. Quarto Belletta e quinto BalleriniDopo quasi un anno dall’ultimo successo, la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, Casper Van Uden è tornato a vincere una corsa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: GIRO DI TURCHIA: CRABBE CONCEDE IL BIS A MARMARIS, 4º BALLERINI; Che disastro in Turchia! Strada bagnata + i binari e tanti corridori volano per terra; Giro di Turchia 2026, Christian Bagatin vince in solitaria la sesta tappa; Giro di Turchia, 2ª tappa: bis di Crabbe in volata, 4° Ballerini. Giro di Turchia, Ballerini torna a vincere dopo tre anni e mezzoNella settima frazione fa festa il 31enne lombardo della XDS-Astana, atteso dal Giro. E venerdì c'era stato il primo successo di Bagatin ... gazzetta.it Giro di Turchia 2026, Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappaSventola la bandiera italiana nella settima tappa del Giro di Turchia e lo fa grazie a Davide Ballerini, che ritrova la vittoria oltre tre anni dopo ... oasport.it Davide Ballerini ha vinto allo sprint la settima tappa del Giro di Turchia. Battuti il polacco Marceli Boguslawski e il belga Tom Crabbe. In classifica generale continua a guidare Sebastian Berwick, domani l'ultima tappa. - facebook.com facebook Davide Ballerini finally breaks the drought at Giro di Turchia 2026, securing a convincing sprint win in Antalya and moving into the points lead. A reminder that belief plus hard work can turn a long-awaited victory into reality. Read the full race recap… x.com