Un atleta ha vinto la gara nella categoria esordienti, ottenendo il secondo successo consecutivo. Altre cicliste allieve si sono classificate tra i primi, con alcuni piazzamenti nelle posizioni di rilievo. La giornata ha visto anche buoni risultati complessivi per le società locali, che hanno ottenuto diverse posizioni di rilievo nelle classifiche finali. Nessun altro dettaglio sulle competizioni o sui tempi è stato comunicato.

Una buona giornata per le società e gli atleti empolesi del ciclismo con una vittoria nella categoria esordienti e diversi piazzamenti. Il successo, secondo stagionale dopo quello conseguito ad Albergo in provincia di Arezzo il 25 Aprile, porta la firma dell’esordiente del primo anno Diego Antongiovanni dell’ Unione Ciclistica Empolese che si è imposto a Castiglion della Pescaia località dove sono finiti nella Top ten anche i suoi compagni di squadra, Michael Spini (quarto), Mattia Orlandini e Diego Maestrelli rispettivamente al nono e decimo posto. Nella stessa località grossetana tra gli esordienti del secondo anno terzo posto per Ismail Rayadi e decimo per Gabriele, Simi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Il bis di Antongiovanni, Mori secondo e buoni piazzamenti per le cicliste allieve

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