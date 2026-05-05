Ciclismo Allieve Nicole Bracco non si ferma | quarto successo

Nicole Bracco, ciclista della SC Cesano Maderno, ha vinto per la quarta volta questa stagione in una gara di 49 chilometri disputata a Bovolone, nel Veronese. La competizione si è svolta nell’ambito del Trofeo General Store – 24° Gran Premio Rosa. La giovane atleta ha ottenuto il suo quarto successo consecutivo, consolidando la sua presenza nelle corse allieve.

Nicole Bracco continua a volare. La portacolori della SC Cesano Maderno raggiunge quota quattro vittorie stagionali imponendosi a Bovolone, nel Veronese, dove si è disputato il Trofeo General Store – 24° Gran Premio Rosa sulla distanza di 49 chilometri. La talentuosa allieva, al primo anno nella categoria, ha confermato ancora una volta la propria leadership vincendo allo sprint: la sua ruota ha preceduto quella di Valentina Giorgia Timis (UC Giorgione) e Emma Lanaro (Team Wilier Breganze). A completare le prime cinque posizioni Zavattiero e la messicana Paredes, mentre l’altra cesanese Martina Pianta ha chiuso in decima posizione. Una prova di forza che ribadisce la crescita costante della giovane Bracco, sempre più protagonista del panorama nazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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