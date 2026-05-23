Ciclismo torna il Giro dei due bacini
Il Giro dei due bacini si svolgerà domenica 24 maggio a Viaccia. La gara coinvolge ciclisti di diverse categorie e si svolge su un percorso che attraversa le zone dei due bacini idrici. L’evento, che si ripete annualmente, vede la partecipazione di numerosi atleti e appassionati. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’utilizzo di percorsi chiusi al traffico veicolare. La partenza è prevista al mattino.
Prato, 23 maggio 2026 – Domenica 24 maggio a Viaccia torna uno degli appuntamenti più partecipati del calendario cicloturistico toscano con il 43° Giro dei Due Bacini, manifestazione organizzata dalla Ciclistica Viaccia che anche quest’anno ha predisposto una macchina organizzativa imponente per accogliere al meglio gli oltre 700 iscritti attesi al via. Saranno ben quattro i percorsi predisposti dagli organizzatori, con assistenza capillare distribuita lungo tutto il tracciato: il cicloturistico di 57 chilometri, il percorso corto “Cavarzano” di 67 km, il medio di 118 km attraverso Montepiano, Brasimone, Suviana e la Collina Pistoiese, fino al lungo di 137 km che aggiunge anche il passaggio da Castel di Casio e comprende due tratti cronometrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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