Ciclismo torna il Giro dei due bacini

Notizia in breve

Il Giro dei due bacini si svolgerà domenica 24 maggio a Viaccia. La gara coinvolge ciclisti di diverse categorie e si svolge su un percorso che attraversa le zone dei due bacini idrici. L’evento, che si ripete annualmente, vede la partecipazione di numerosi atleti e appassionati. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’utilizzo di percorsi chiusi al traffico veicolare. La partenza è prevista al mattino.