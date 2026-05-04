Il Giro d'Italia di ciclismo sta per partire e le prime tappe si svolgeranno in Bulgaria, con tre tappe consecutive da venerdì. La corsa proseguirà poi con la tappa tra Catanzaro e Cosenza martedì 12 e, infine, con la partenza da Paria a Mare mercoledì 13. Questa settimana rappresenta il momento di maggiore attesa, come confermato anche durante la conferenza stampa organizzata dalla Rai.

I giorni che precedono la partenza del Giro d’Italia di ciclismo sono quelli a più alta fibrillazione ed intensi, e anche quest’anno è così, e questa mattina la conferenza stampa di presentazione della programmazione Rai per la 'corsa rosa' lo ha confermato. Il percorso: dalla Bulgaria al traguardo di Roma Il Giro partirà venerdì 8 dalla Bulgaria, che ospiterà tre tappe, poi la corsa rosa percorrerà le strade italiane, ripartendo dalla Calabria, con la tappa Catanzaro-Cosenza di martedì 12maggio e la partenza da Paria a Mare di mercoledì 13 maggio sino a Policoro, e poi verso il centro e il nord, e infine il 31 maggio la tappa finale ancora una volta a Roma.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciclismo, al via il Giro d'Italia: da venerdì tre tappe in Bulgaria, poi martedì' 12 la Catanzaro Cosenza e mercoledì 13 la partenza da Paria a Mare

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