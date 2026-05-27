È successo a molti di aprire un pacchetto di patatine e finire per mangiarne più di una. I cibi ultraprocessati sono progettati per essere molto appetitosi, rendendo difficile smettere di mangiarli. La loro consistenza e il sapore intenso stimolano il desiderio di continuare a consumarli. Ridurne il consumo senza rinunciare completamente può essere complicato, ma alcune strategie aiutano a limitare le quantità.

Sicuramente ti sarà capitato di aprire un pacchetto di patatine pensando di mangiarne solo una manciata e ritrovarti a finirlo senza quasi accorgertene? Oppure di guardare la televisione immaginando di concederti un paio di biscotti e svuotare mezza confezione? Sicuramente non sei il solo e purtroppo non è una questione legata solo alla scarsa forza di volontà. Nell’ultimo decennio i cibi ultraprocessati sono finiti al centro dell’attenzione della comunità scientifica non solo per il loro impatto sulla salute dell’organismo, ma anche perché sono in grado di influenzare il nostro comportamento alimentare. Alcuni alimenti appartenenti a questa categoria sembrano stimolare proprio il desiderio di continuare a mangiare, anche quando la fame ormai è passata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cibi ultraprocessati: perché è così difficile fermarsi e come ridurne il consumo senza fare rinunce

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