Via i cibi ultraprocessati dai distributori automatici e dalle mense delle scuole

Da quicomo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, è in corso una proposta per eliminare i cibi ultraprocessati dai distributori automatici e dalle mense scolastiche. L’obiettivo è promuovere un’alimentazione più sana tra i bambini e i giovani. La misura mira anche a rafforzare programmi di educazione alimentare nelle scuole, con l’intento di far conoscere il valore del cibo locale e naturale. La discussione riguarda anche le modalità di attuazione e i possibili benefici per la salute dei più giovani.

Per tutelare davvero la salute dei bambini bisogna partire dalla tavola: togliere dalle scuole i cibi ultra-formulati, dai distributori automatici alle mense, e rafforzare i percorsi di educazione alimentare che aiutano le nuove generazioni a riconoscere il valore del cibo sano, locale e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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