Gasbarrini Aletheia | Cibi ultraprocessati aumentano rischio demenze

Un esperto di un centro di ricerca ha affermato che i cibi ultraprocessati sono associati a un aumento del rischio di demenze. Ha spiegato che l'apparato digerente funziona come un secondo cervello e che tra quest'ultimo e il cervello principale esiste un dialogo continuo. La dichiarazione si basa su studi condotti su diversi soggetti e si concentra sull'impatto di determinati alimenti sulla salute cognitiva.

(Adnkronos) – "L'apparato digerente è come un secondo cervello e i nostri due cervelli dialogano tra loro. Oggi sappiamo che un consumo di alimenti ultraprocessati determina alcune malattie, tra cui quelle neurologiche. Da clinico mi preoccupo sapendo che molti dei nostri ragazzi assumono il 50% delle calorie da alimenti ultraprocessati: se noi ci nutriamo male. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Tumori, i cibi ultra-processati aumentano il rischio di morte(Adnkronos) – Mangiare cibi ultra-processati può accorciare la vita di chi lotta contro il cancro. Cibi ultraprocessati sempre più dannosi e diffusi: come riconoscerli e scoprire dove si nascondonoL'esperto inglese van Tulleken spiega quali sono i trucchi del marketing per non farceli riconoscere e acquistare inconsapevolmente Li trovi già... Tutto quello che riguarda Gasbarrini Aletheia Cibi... 400 milioni di bimbi obesi entro il 2035/ Studio choc Aletheia: Troppi cibi ultraprocessatiEntro il 2035 potremmo avere ben 400 milioni di bimbi obesi. La previsione choc dello studio di Aletheia, tutti i dettagli emersi Nel giro di pochi anni potremmo avere circa 400 milioni di obesi in ... ilsussidiario.net Cibi ultraprocessati, la stretta USA. Per realizzare il Make America Healthy Again «c'è bisogno di uno standard federale»Gli Usa stringono sui cibi ultra-processati. «Stanno alimentando un'epidemia di malattie croniche», dice il segretario del Dipartimento Salute e Servizi umani Robert F. Kennedy Jr., che insieme a ... ilmessaggero.it