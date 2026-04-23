L’ex coordinatrice di Italia Viva, ora nel Partito Democratico, ha commentato la situazione politica locale di Sant’Agata de’ Goti. Ha affermato che le prossime elezioni dovrebbero concentrarsi su merito e programmazione, evitando strumentalizzazioni. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito aperto sui candidati e sulle strategie per le imminenti consultazioni elettorali. La posizione è stata condivisa durante un intervento pubblico presso un centro civico della città.

La ex coordinatrice territoriale di Sant’Agata de’ Goti di Italia Viva e attualmente in forza al Partito Democratico, Maria Iannotta, si sbottona sulla prossima sfida elettorale in paese: “Ebbene, per me la politica è ormai diventato un tasto dolente. Chi mi ha conosciuto e ha conosciuto il mio impegno per il paese e oltre, sa di cosa parlo. Da coordinatrice di Italia Viva, ho avuto la possibilità di stare a contatto con esponenti della politica nazionale, regionale e provinciale e di lavorare spalla a spalla con importanti personaggi politici. Ho dato il mio contributo per la “Causa Ospedale” battendomi in Consiglio Comunale e in Regione con la mia ex maggioranza.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, Maria Iannotta: “Serve una sfida elettorale basata su merito e programmazione”

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