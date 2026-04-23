Sant’Agata de’ Goti Maria Iannotta | Serve una sfida elettorale basata su merito e programmazione

Da fremondoweb.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex coordinatrice di Italia Viva, ora nel Partito Democratico, ha commentato la situazione politica locale di Sant’Agata de’ Goti. Ha affermato che le prossime elezioni dovrebbero concentrarsi su merito e programmazione, evitando strumentalizzazioni. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito aperto sui candidati e sulle strategie per le imminenti consultazioni elettorali. La posizione è stata condivisa durante un intervento pubblico presso un centro civico della città.

La ex coordinatrice territoriale di Sant’Agata de’ Goti di Italia Viva e attualmente in forza al Partito Democratico, Maria Iannotta, si sbottona sulla prossima sfida elettorale in paese: “Ebbene, per me la politica è ormai diventato un tasto dolente. Chi mi ha conosciuto e ha conosciuto il mio impegno per il paese e oltre, sa di cosa parlo. Da coordinatrice di Italia Viva, ho avuto la possibilità di stare a contatto con esponenti della politica nazionale, regionale e provinciale e di lavorare spalla a spalla con importanti personaggi politici. Ho dato il mio contributo per la “Causa Ospedale” battendomi in Consiglio Comunale e in Regione con la mia ex maggioranza.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

sant8217agata de8217 goti maria iannotta serve una sfida elettorale basata su merito e programmazione
© Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, Maria Iannotta: “Serve una sfida elettorale basata su merito e programmazione”

Notizie correlate

Cava “Fossa delle Nevi”, PD e Dei Goti: “Criticità sul confronto istituzionale a Sant’Agata de’ Goti”Abbiamo appreso a mezzo stampa e social di un incontro promosso dal Sindaco pro tempore di Durazzano (BN) sulla problematica della cava “Fossa delle...

Sant’Agata de’ Goti, il PD apre a una proposta civica per il futuro della cittàDopo settimane di confronto interno e politico, il PD locale avvia la costruzione di una proposta amministrativa alternativa e condivisa.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Elezioni a Sant'Agata de' Goti, centrodestra diviso: È stata un’occasione persa; Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, il Pd: Niente sintesi a sinistra; Sant'Agata de' Goti, il consigliere Campagnuolo: 'La Cancello–Benevento simbolo di un territorio isolato'; Provinciale Durazzano-Sant’Agata de’ Goti: lavori al via.

sant agata de sant agata de gotiElezioni a Sant'Agata de' Goti, centrodestra diviso: «È stata un’occasione persa»Nemmeno il centrodestra supera il test/alleanza a Sant’Agata de’ Goti. Fratelli d’Italia e Lega diramano il rompete le righe dopo gli inascoltati appelli ... ilmattino.it

sant agata de sant agata de gotiElezioni a Sant’Agata de’ Goti, il Pd cittadino: ‘Nel centrosinistra non c’è sintesi concreta, avanti con proposta a forte impronta civica’Il Circolo del Partito Democratico di Sant’Agata de’ Goti, al termine di un percorso lineare, coerente e fortemente partecipato, ha svolto con chiarezza un lavoro politico nelle ultime settimane, sia ... ntr24.tv

Digita per trovare news e video correlati.