Comunali Foti apre la campagna elettorale | Abbiamo rimesso in moto il Comune ora guardiamo al futuro

La candidata sindaca Maria Foti ha dato il via ufficiale alla campagna elettorale della lista “Diamoci ancora una mano” in vista delle prossime elezioni comunali a Montebello Ionico, previste per il 24 e 25 maggio. Durante l’evento, è stata presentata pubblicamente la squadra che sosterrà la sua candidatura. Foti ha dichiarato di aver rimesso in moto il Comune e di guardare avanti.

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La lista “Diamoci ancora una mano”, guidata dalla candidata sindaca Maria Foti, ha ufficialmente aperto la campagna elettorale con la presentazione pubblica della squadra che concorrerà alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Montebello Ionico.L’incontro si è svolto ieri pomeriggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali. Città Domani 3.0 apre la campagna elettorale Leggi anche: Andrea Martella apre la campagna elettorale al Candiani: «Ripopolamento e statuto speciale» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Comunali a Montebello Ionico: Foti rilancia la sfida con la lista Diamoci ancora una mano; Elezioni a Milazzo 2026, sette liste per Pippo Midili: tutti i candidati al Consiglio comunale; Elezioni Montebello, Maria Foti presenta il programma e rilancia la sfida per la rielezione: Squadra coesa e rinnovata · ilreggino.it; Reggio Calabria, inaugurazione segreteria provinciale di Noi Moderati · ilreggino.it. Montebello Ionico, il sindaco Foti rilancia la sfida amministrativa con la lista Diamoci ancora una manoLa continuità amministrativa come motore per il cambiamento definitivo. Maria Foti rompe gli indugi e presenta la sua squadra in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Il cammino della ... strettoweb.com Elezioni comunali a Montebello Ionico, giovedì la presentazione della lista Diamoci ancora una manoEntra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 con la presentazione ufficiale della lista Diamoci ancora una mano, guidata dal sindaco uscente Maria F ... strettoweb.com Comunali Avezzano, domenica 10 maggio incontro pubblico con Alessio Cesareo https://www.terremarsicane.it/comunali-avezzano-domenica-10-maggio-incontro-pubblico-con-alessio-cesareo/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #avezzano - facebook.com facebook