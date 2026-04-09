Ospedale Sant’Agata de’ Goti Ciarlo Lega Finito il voto è tornato il silenzio

Dopo le recenti consultazioni, l’attenzione si è concentrata sull’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, dove il rappresentante della Lega ha commentato la situazione attuale. Secondo quanto riferito, il silenzio che segue il voto è diventato totale, lasciando spazio solamente alle lamentele di pazienti e familiari. Questi ultimi continuano a vivere quotidianamente difficoltà legate ai disagi all’interno della struttura sanitaria.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sulle sorti dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti è calato un silenzio assordante, interrotto solo dal rumore dei disagi che pazienti e famiglie continuano a subire quotidianamente”. A farlo presente è Teresa Ciarlo, Responsabile del Dipartimento Donne del Coordinamento Provinciale della Lega Benevento. L’ esponente punta l’indice contro l’improvviso quanto imbarazzante calo di tensione della politica locale dopo la chiusura delle urne “È amaro constatare come il post-elezioni abbia tacitato il presunto interesse di tanti. Quello che prima veniva sbandierato come un impegno prioritario, oggi appare chiaramente per quello che era: puro opportunismo elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ospedale Sant’Agata de’ Goti, Ciarlo (Lega) “Finito il voto, è tornato il silenzio” Campania: la Lega accusa ritardi sui presidi sanitari, a rischio l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti.Il Commissario provinciale della Lega di Benevento, Domenico Parisi, ha espresso forte preoccupazione per la situazione dell’ospedale Sant’Alfonso... Sant’Agata de’ Goti, Frogiero (Lega): “Centrodestra deve dialogare per le comunali”“È giunto il momento di aprire una fase nuova di dialogo tra tutte le forze della coalizione del Centrodestra santagatese”. Temi più discussi: Sant'Agata di Militello: ritirata la patente di guida per la revoca e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca; La Calabria del diritto: a Sant'Agata di Esaro il libro di Ettore Bruno tra storia e turismo culturale; Agata, la fede e la sua vittoriosa pazienza; Coinvolto in un incidente, guidava con tasso alcolemico otto volte superiore al limite. Ospedale di Sant'Agata de' Goti, Razzano (NdC): ''Da parte nostra impegni concreti e serietà istituzionale'' Politica«Le dichiarazioni del commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, sull’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori lasciano francamente interdetti, più per la superficialità dei ... realtasannita.it POTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE DI SANT'AGATA DE' GOTI, STAMANE RIUNIONE IN REGIONE27/10/2021 - Si è svolta questa mattina a Palazzo Santa Lucia una riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca sul potenziamento dell’ospedale di Sant’Agata de' Goti. Alla riunione, con il ... regione.campania.it Notte di violenza a Sant’Agata di Militello: una giovane aggredita brutalmente fuori da un locale nel centro cittadino. Indagano i carabinieri, non si esclude alcuna ipotesi. - facebook.com facebook