Scuola un sistema in crisi? Il grido d’allarme di un’insegnante | Non abbiamo più voce in capitolo

Una insegnante ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione delle scuole, affermando che il sistema scolastico è in crisi e che gli insegnanti si sentono senza voce. La denuncia si concentra su sentimenti di solitudine e disagio tra il personale scolastico, senza che siano state fornite risposte o soluzioni concrete. La questione viene sollevata come un problema che coinvolge l'intera rete educativa.

Il grido d’allarme di un sistema intero. Tra solitudine, disagio e riflessioni senza risposta. Quanto avvenuto mercoledì mattina alla scuola media di Trescore Balneario, dove la professoressa Chiara Mocchi è stata aggredita a coltellate da un alunno di 13 anni ha inevitabilmente scaturito uno tsunami di interrogativi all’interno del panorama scolastico e non solo. Un episodio che sconvolgerebbe a priori. Ma quando a compierlo è un ragazzo di terza media, lo scuotimento generale è maggiore. E i primi a essere coinvolti in questo senso sono gli insegnanti. Iniziano a sentirsi soli nella crescita educativa dei ragazzi, che stanno crescendo in un mondo complicato, cosparso da superficialità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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