Ci sono migliaia di persone che stanno lasciando Google | migrano su DuckDuckGo

Migliaia di utenti stanno abbandonando Google per passare a DuckDuckGo. La migrazione è legata alla scelta di Google di integrare più intelligenza artificiale nelle risposte fornite dagli strumenti di ricerca. Questa tendenza si verifica in un periodo in cui sono in atto cambiamenti nelle preferenze degli utenti riguardo alla privacy e alla trasparenza delle risposte online. Non sono stati forniti dati ufficiali sulle percentuali di cambio di piattaforma.

Dopo la decisione di Google di affidare sempre più all'intelligenza artificiale le risposte alle ricerche online, molti utenti americano hanno cominciato a spostarsi su DuckDuckGo, il motore di ricerca alternativo che punta su maggiore privacy, meno tracciamento e più libertù di scelta nell'utilizzo dell'IA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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