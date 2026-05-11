Hantavirus? La scamperemo ma siamo meno preparati di prima del Covid e ci sono altre minacce virali che stanno uccidendo molte più persone | l’avvertimento di David Quammen

Un episodio recente a bordo di una nave da crociera ha riportato alla ribalta i rischi legati ai virus emergenti, ricordando i momenti della pandemia di Covid. Un esperto ha avvertito che, sebbene si possa affrontare un hantavirus, la società è meno preparata rispetto a prima dell'emergenza sanitaria globale e altre malattie virali stanno causando più vittime. La situazione ha riacceso l'attenzione sulle minacce invisibili che circolano nel mondo.

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