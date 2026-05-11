Hantavirus? La scamperemo ma siamo meno preparati di prima del Covid e ci sono altre minacce virali che stanno uccidendo molte più persone | l’avvertimento di David Quammen
Un episodio recente a bordo di una nave da crociera ha riportato alla ribalta i rischi legati ai virus emergenti, ricordando i momenti della pandemia di Covid. Un esperto ha avvertito che, sebbene si possa affrontare un hantavirus, la società è meno preparata rispetto a prima dell'emergenza sanitaria globale e altre malattie virali stanno causando più vittime. La situazione ha riacceso l'attenzione sulle minacce invisibili che circolano nel mondo.
L’emergenza scoppiata a bordo della nave da crociera MV Hondius ha riportato alla memoria i giorni del febbraio 2020, quando ancora nessuno poteva immaginare gli effetti della pandemia di Covid. Eppure, se la minaccia immediata dell’hantavirus sembra – a detta degli esperti dell’Oms – destinata a rientrare, il vero pericolo per l’umanità risiede nel fatto che ancora il mondo è impreparato a gestire una pandemia post-Covid. A dirlo è David Quammen, celebre divulgatore scientifico e autore del saggio profetico sulle pandemie “ Spillover “. In una lunga intervista concessa a Repubblica, lo scienziato 78enne analizza i fatti sgombrando il campo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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