Dopo un anno e mezzo, la coppia televisiva si è separata. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio condiviso sui social, dove hanno scritto di aver deciso di lasciarsi. La loro relazione, iniziata davanti alle telecamere, aveva attirato l’attenzione di molti fan. La coppia non ha fornito dettagli sui motivi della separazione. Entrambi hanno ringraziato il pubblico per il supporto ricevuto.

Per mesi erano stati considerati una delle storie d’amore più sorprendenti nate davanti alle telecamere. Una relazione costruita in modo insolito, accelerata dai tempi della televisione e diventata rapidamente un simbolo romantico per tantissimi fan del reality. Eppure, dietro le immagini condivise sui social e i sorrisi mostrati al pubblico, qualcosa si sarebbe incrinato lentamente, fino a spingere la coppia a una decisione dolorosa ma inevitabile. >> Il dramma di Belen Rodriguez, Alba Parietti informa tutti e fa commuovere gli italiani Da tempo i follower più attenti avevano notato dettagli sospetti: meno foto insieme, poche apparizioni pubbliche e silenzi sempre più frequenti sui rispettivi profili social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ci siamo lasciati”. Addio per la coppia della tv, matrimonio finito dopo un anno e mezzo

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