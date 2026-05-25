Alessandro e Hyoni de L'amore è Cieco | Dopo un anno e mezzo di matrimonio ci siamo presi una pausa

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo un anno e mezzo di matrimonio, Alessandro Bianchin e Hyoni hanno comunicato di aver deciso di prendersi una pausa.

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Dopo un anno e mezzo di matrimonio, Alessandro Bianchin e Hyoni hanno annunciato di essersi presi una pausa. La coppia nata nel programma l'Amore è Cieco Italia ha annunciato la decisione a seguito di continui litigi, che hanno messo a rischio il rapporto: "Continuare in questo modo ci farebbe solo più male". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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