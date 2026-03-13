Ci siamo lasciati Uomini e Donne addio tra la coppia | solo poche settimane insieme

Una coppia di Uomini e Donne ha annunciato la separazione dopo poche settimane insieme. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio condiviso sui social, in cui si leggeva “Ci siamo lasciati”. Le voci sulla fine della relazione circolavano già da alcuni giorni tra i fan, che avevano osservato alcuni dettagli sui profili social dei protagonisti del programma.

Le voci circolavano da giorni tra i fan più attenti del dating show di Canale 5, alimentate da alcuni dettagli che non erano passati inosservati sui social. Foto insieme sempre più rare, silenzi improvvisi e quella sensazione diffusa che qualcosa non stesse funzionando. Indizi che avevano spinto molti a ipotizzare una crisi all’interno di una delle coppie nate negli studi di Uomini e Donne. >> Scoperta choc, perché Lucarelli è arrivata al Grande Fratello Vip. Parla la vip (che si vendica) Il sospetto, con il passare delle ore, si è trasformato in certezza. A rompere il silenzio sono stati proprio i due protagonisti della storia, che hanno deciso di affidare ai rispettivi profili Instagram un comunicato congiunto per chiarire definitivamente la situazione e spiegare ai fan cosa stesse accadendo davvero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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