Christopher Pacioni spiega come la psicologia cambia le regole del gioco
Christopher Pacioni ha affermato che la psicologia può essere scelta sia per passione che per casualità, spesso spinta da un consiglio di un professionista o dalla necessità di superare un test d’ammissione. Ha spiegato che alcune persone si avvicinano alla disciplina con motivazioni diverse, senza una decisione premeditata. La discussione si è concentrata sulle diverse modalità con cui si approccia la scelta di studiare psicologia.
C'è chi sceglie la psicologia per vocazione, e chi ci arriva quasi per caso, guidato dal suggerimento di un analista e dalla scadenza di un test d’ingresso. È la storia di Christopher Pacioni, ospite del nuovo episodio di Gamechangers, Il Podcast. Insieme alla conduttrice Cecilia Songini intesse. 🔗 Leggi su Today.it
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