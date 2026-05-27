Christopher Pacioni spiega come la psicologia cambia le regole del gioco

Notizia in breve

Christopher Pacioni ha affermato che la psicologia può essere scelta sia per passione che per casualità, spesso spinta da un consiglio di un professionista o dalla necessità di superare un test d’ammissione. Ha spiegato che alcune persone si avvicinano alla disciplina con motivazioni diverse, senza una decisione premeditata. La discussione si è concentrata sulle diverse modalità con cui si approccia la scelta di studiare psicologia.