Christopher Pacioni spiega come la psicologia cambia le regole del gioco

Da today.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Christopher Pacioni ha affermato che la psicologia può essere scelta sia per passione che per casualità, spesso spinta da un consiglio di un professionista o dalla necessità di superare un test d’ammissione. Ha spiegato che alcune persone si avvicinano alla disciplina con motivazioni diverse, senza una decisione premeditata. La discussione si è concentrata sulle diverse modalità con cui si approccia la scelta di studiare psicologia.

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C'è chi sceglie la psicologia per vocazione, e chi ci arriva quasi per caso, guidato dal suggerimento di un analista e dalla scadenza di un test d’ingresso. È la storia di Christopher Pacioni, ospite del nuovo episodio di Gamechangers, Il Podcast. Insieme alla conduttrice Cecilia Songini intesse. 🔗 Leggi su Today.it

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