Dopo aver incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga di Insidious torna con una nuova famiglia e un orrore che ridefinisce i confini dell'Altrove Durante la presentazione al CinemaCon, Sony Pictures ha presentato in anteprima il primo trailer di Insidious: Fuori dall'Altrove, il sesto capitolo della saga horror. Accanto ad Amelia Eve nel cast troviamo Brandon Perea, Lin Shaye, Misie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Laura Gordon e Island Austin. Jacob Chas dirige il film sulla base di una sceneggiatura scritta insieme a David Leslie Johnson. La data d'uscita è fissata al 19 agosto 2026. Insidious: Fuori dall'Altrove, nuova famiglia e nuovi poteri Amelia Eve interpreta Gemma, una giovane madre che cresce sua figlia nella casa in cui è cresciuta e che scopre di poter viaggiare .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Insidious: Fuori dall'Altrove, il sesto film della saga horror cambia le regole del gioco

Evil Dead | Francis Galluppi annuncia il cast del nuovo film della saga horrorIl regista Francis Galluppi ha scelto il cast per il nuovo film standalone della saga Evil Dead, prodotto da New Line Cinema e Raimi Productions.

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