F 35B, ecco il caccia della Nato che cambia le regole del gioco

Un nuovo modello di caccia della Nato, il F 35B, è stato mostrato durante una esercitazione dall’Italian Carrier Strike Group. Questa versione del velivolo è in grado di decollare in breve distanza e atterrare verticalmente, caratteristiche che ne modificano le modalità di impiego. Le immagini sono state scattate a bordo di una nave da guerra ancorata in un porto italiano.

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