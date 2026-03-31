Mense ospedaliere controlli a tappeto dei Nas | quattro su dieci sono irregolari

Da tgcom24.mediaset.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Nas hanno effettuato controlli in mense ospedaliere, riscontrando irregolarità in circa il 40% dei casi. Le ispezioni si sono concentrate sulla conformità alle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli alimenti forniti. I controlli sono stati effettuati in diverse strutture, e sono state riscontrate criticità che riguardano principalmente la gestione dei processi di preparazione e conservazione dei pasti.

Irregolarità in 4 strutture su 10. È l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all'interno delle strutture destinate a pazienti e che è stata condotta dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo. Controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all'ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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