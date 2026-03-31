Mense ospedaliere controlli a tappeto dei Nas | quattro su dieci sono irregolari

I Nas hanno effettuato controlli in mense ospedaliere, riscontrando irregolarità in circa il 40% dei casi. Le ispezioni si sono concentrate sulla conformità alle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli alimenti forniti. I controlli sono stati effettuati in diverse strutture, e sono state riscontrate criticità che riguardano principalmente la gestione dei processi di preparazione e conservazione dei pasti.

Irregolarità in 4 strutture su 10. È l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all'interno delle strutture destinate a pazienti e che è stata condotta dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo. Controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all'ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: quattro su dieci sono irregolari Articoli correlati Mense ospedaliere, controlli Nas in Campania: irregolari 18 strutture su 22Controlli Nas nelle mense ospedaliere in Campania: 18 strutture irregolari su 22 tra Avellino, Benevento e Salerno. Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Controlli alle mense ospedaliere in Campania, oltre l’80% non conformi; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Sanità, controlli Nas in 558 mense ospedaliere: irregolarità in 4 su 10; Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10. Controlli Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casiNel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi, i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di r ... adnkronos.com Irregolarità in 4 mense ospedaliere su 10: è l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle strutture e sui servizi di ristorazione sanitaria condotta dai Nas tra febbraio e marzo #ANSA - facebook.com facebook Controlli dei #Carabinieri Tutela #Salute nelle mense ospedaliere pubbliche e in case di cura private tra #Salerno, #Avellino e #Benevento: 22 strutture ispezionate, 18 non conformi per gravi carenze igienico-sanitarie. Sanzioni per circa 26mila euro car x.com