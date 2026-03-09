La rivoluzione dei Barber shop a Viterbo tra servizi di lusso e l' addio ai barbieri classici

A Viterbo, i Barber shop stanno rapidamente prendendo il posto dei barbieri tradizionali, trasformando i quartieri e offrendo servizi di lusso. Questa svolta si riflette nella crescente presenza di locali moderni che puntano su estetica e comfort, lasciando spesso indietro le botteghe più vecchie. Il fenomeno interessa diverse zone della città, modificando il panorama delle barberie locali.

I Barber shop a Viterbo stanno sostituendo i barbieri tradizionali con una velocità impressionante, cambiando il volto di molti quartieri. Le vecchie botteghe lasciano il posto a locali specializzati che puntano su servizi avanzati e sulla vendita di prodotti dedicati alla barba e alla cura del viso, stravolgendo nettamente le vecchie abitudini dei cittadini. Si tratta di un cambiamento che si inizia sempre più a notare muovendosi quotidianamente tra il centro storico e le vie principali della città.?Il fenomeno è evidente percorrendo via Garbini, il quartiere dei Cappuccini o le vie del centro storico. Dove un tempo si trovavano insegne semplici e arredi minimali, oggi nascono spazi con poltrone in pelle e uno stile curato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Enrico Candoli inaugura domani il ’Chicco Barber Shop’Il giovane imprenditore Enrico Candoli ha acquistato un nuovo salone sul lungomare.

