Chirurgia vascolare all’Infermi eseguito per la prima volta in Romagna un innovativo intervento sull’aorta
È stato eseguito per la prima volta in Romagna un intervento di chirurgia vascolare all’ospedale Infermi di Rimini, che ha interessato il trattamento di un aneurisma toraco-addominale attraverso una procedura endovascolare. L’intervento ha utilizzato una protesi ramificata in e-Ptfe, progettata per i vasi viscerali, ed è stato eseguito con successo.
Per la prima volta in Romagna è stato eseguito all’ospedale Infermi di Rimini il trattamento di un aneurisma toraco-addominale per via endovascolare mediante l’utilizzo di una protesi ramificata per i vasi viscerali e pronta all’uso in e-Ptfe. Ad effettuare l’intervento su una paziente (ora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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