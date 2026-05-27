Chirurgia vascolare all’Infermi eseguito per la prima volta in Romagna un innovativo intervento sull’aorta

Notizia in breve

È stato eseguito per la prima volta in Romagna un intervento di chirurgia vascolare all’ospedale Infermi di Rimini, che ha interessato il trattamento di un aneurisma toraco-addominale attraverso una procedura endovascolare. L’intervento ha utilizzato una protesi ramificata in e-Ptfe, progettata per i vasi viscerali, ed è stato eseguito con successo.