Eseguito in ospedale un intervento microchirurgico specialistico per la chirurgia del linfedema post-mastectomia

Lo scorso venerdì 27 marzo, presso un ospedale della Asl di Pescara, è stato effettuato un intervento di microchirurgia specialistica dedicato al trattamento del linfedema dell’arto superiore. L’operazione riguarda una condizione insorta a distanza di anni dall’intervento di mastectomia. L’intervento è stato svolto da un team di chirurghi esperti nel settore della microchirurgia ricostruttiva.

È stato eseguito lo scorso venerdì 27 marzo, nella Asl di Pescara, un intervento di microchirurgia ricostruttiva per il trattamento del linfedema dell’arto superiore insorto a distanza di anni dalla mastectomia. A condurre l’operazione è stato Federico Lo Torto, responsabile della Uosd Chirurgia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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