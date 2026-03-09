Aneurisma dell’aorta eseguito delicato intervento dopo la simulazione su stampa in 3D

All'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, l’équipe del reparto di Chirurgia vascolare ha eseguito un intervento endovascolare su un paziente con un aneurisma toraco-addominale di grandi dimensioni. Prima dell’operazione, è stata realizzata una simulazione su stampa 3D per pianificare il procedimento. L’intervento è risultato molto complesso, ma è stato portato a termine con successo.

Prima dell'operazione l'equipe del reparto universitario di Chirurgia vascolare del "Vito Fazzi" ha provato la procedura in sala ibrida su un modello con le caratteristiche della paziente La complessità del caso ha richiesto una fase di preparazione particolarmente accurata. Prima dell'intervento vero e proprio, l'équipe ha infatti effettuato una simulazione in sala ibrida utilizzando una stampa tridimensionale dell'aorta della paziente. Il modellino, realizzato in modo da riprodurre le caratteristiche anatomiche del vaso e mantenuto in pressione per imitare le condizioni reali di circolazione del sangue, ha permesso ai chirurghi di provare le fasi più delicate della procedura e di pianificare con precisione il posizionamento della protesi.