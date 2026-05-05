Livorno | Ricoverato in ospedale per sospetta Chikungunya via alla disinfestazione | le strade interessate

A Livorno, una persona è stata ricoverata in ospedale con sospetta infezione da Chikungunya. In risposta, sono state avviate operazioni di disinfestazione nelle aree interessate. Le autorità hanno identificato le strade coinvolte e stanno procedendo con le misure preventive per contenere la diffusione del virus. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle strutture sanitarie e delle amministrazioni locali.

Una persona residente a Livorno è attualmente ricoverata in ospedale per un caso sospetto di Chikungunya. La comunicazione è arrivata il 4 maggio al Dipartimento di prevenzione dell'Asl che ha indicato al Comune le aree in cui avviare interventi straordinari di prevenzione. A seguito della.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Dengue, due ricoverati all'ospedale di Livorno: via alla disinfestazione del Parco PertiniDue pazienti affetti da Dengue, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre, sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di... Leggi anche: Un caso di Dengue a Scandicci. Scatta la disinfestazione: le zone interessate Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Collinaia, si ferisce a una gamba mentre usa il decespugliatore: 47enne in ospedale; Paziente va in ospedale portandosi un pugnale con lama da 20 centimetri; Portoferraio, pugnale nel bagaglio in ospedale: denunciato un 60enne; Isola d'Elba, nella borsa di un paziente dell'ospedale spunta un maxi pugnale: denunciato 60enne. Paziente va in ospedale portandosi un pugnale con lama da 20 centimetriE’ successo a Portoferraio. Il personale sanitario ha dato l’allarme ai carabinieri dopo aver trovato il coltello tra gli effetti dell’uomo ricoverato ... lanazione.it Livorno: la città piange Enrico Spagnoli, grande tifoso della PLLIVORNO. Ciao Enrico, dolce Enrico. La città di Livorno piange Enrico Spagnoli, 51 anni, storico tifoso della PL e del Livorno, volto conosciutissimo a Livorno. La scomparsa Nei giorni scorsi le due c ... msn.com . A Livorno la chiamano in tanti modi: , … ( …. penso proprio di no ) Ma quando è fatta bene cambia poco: è sempre una certezza. E è uno di quei posti - facebook.com facebook Povera la mia #Livorno x.com