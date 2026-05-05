Livorno | Ricoverato in ospedale per sospetta Chikungunya via alla disinfestazione | le strade interessate

Da livornotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno, una persona è stata ricoverata in ospedale con sospetta infezione da Chikungunya. In risposta, sono state avviate operazioni di disinfestazione nelle aree interessate. Le autorità hanno identificato le strade coinvolte e stanno procedendo con le misure preventive per contenere la diffusione del virus. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle strutture sanitarie e delle amministrazioni locali.

Una persona residente a Livorno è attualmente ricoverata in ospedale per un caso sospetto di Chikungunya. La comunicazione è arrivata il 4 maggio al Dipartimento di prevenzione dell'Asl che ha indicato al Comune le aree in cui avviare interventi straordinari di prevenzione. A seguito della.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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