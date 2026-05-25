Amministrative 2026 | si va verso il ballottaggio Legnini-Sicari le alleanze potrebbero modificare gli scenari

A Chieti, i risultati delle ultime rilevazioni indicano che si andrà al ballottaggio tra il candidato del centrosinistra e uno degli sfidanti. Secondo i dati di Noto Sondaggi, Legnini si trova tra il 48 e il 49 per cento, mentre l’avversario ancora non ha raggiunto la soglia per la vittoria al primo turno. Le alleanze tra i candidati potrebbero tuttavia modificare gli scenari in vista del secondo turno.

Ora è praticamente ufficiale: a Chieti si andrà al secondo turno. Secondo i dati diffusi dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi, nelle rilevazioni per il gruppo il CentroRete8, lo scontro dovrebbe essere tra il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini, che si attesta tra il 48-49%, e uno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Elezioni amministrative | Chieti verso il ballottaggio tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari

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