Chiese scomparse - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Notizia in breve

Continuano i tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa” promossa dal Comune. Le visite, gratuite e riservate a massimo 30 partecipanti, sono aperte a residenti nel Comune o, in caso di posti disponibili, anche ai residenti nei Comuni delle Terre di Pisa. La manifestazione permette di scoprire le chiese scomparse e altri luoghi storici della città attraverso passeggiate organizzate. Le date e gli orari delle visite sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.