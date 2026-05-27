Chiese scomparse - Visita guidata Riscopriamo Pisa
Continuano i tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa” promossa dal Comune. Le visite, gratuite e riservate a massimo 30 partecipanti, sono aperte a residenti nel Comune o, in caso di posti disponibili, anche ai residenti nei Comuni delle Terre di Pisa. La manifestazione permette di scoprire le chiese scomparse e altri luoghi storici della città attraverso passeggiate organizzate. Le date e gli orari delle visite sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.
Proseguono i tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa”, promossa dal Comune di Pisa.Per ciascuna passeggiata, gratuita, è previsto un limite massimo di 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di disponibilità di posti, nei Comuni appartenenti all’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
CHIESA ABBANDONATA: NON ERAVAMO SOLI..
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L'architettura del pensiero e la geometria sacra', visita guidata RiscopriAmo PisaContinua l'iniziativa “RiscopriAmo Pisa”, con una serie di visite guidate gratuite dedicate all'architettura del pensiero e alla geometria sacra.