Paralimpiadi 2026 Chiara Mazzel conquista la sua quarta medaglia | argento nello slalom gigante VI

Durante i Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026, Chiara Mazzel ha conquistato la sua quarta medaglia, questa volta un argento nello slalom gigante categoria VI. L’atleta della Val di Fassa ha gareggiato sull’Olympia delle Tofane, portando a termine la gara con successo e ottenendo un risultato di rilievo. La sua performance si inserisce tra le più importanti della manifestazione finora.

Ancora una grande impresa per Chiara Mazzel ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. L’atleta della Val di Fassa ha vinto uno splendido argento nello slalom gigante categoria VI sull’Olimpya delle Tofane. Mazzel, guidata da Fabrizio Casal, è arrivata seconda nella gara vinta dall’austriaca Veronika Aigner. Per l’Italia si tratta della decima medaglia della spedizione paralimpica finora. La 29enne sciatrice italiana Chiara Mazzel, ha conquistato la medaglia d’argento nello slalom gigante alle Paralimpiadi invernali nella categoria vision impaired, gara in cui partecipano atlete cieche o ipovedenti. Per la Mazzel è la quarta medaglia in quattro gare in questi Giochi, di queste tre sono d’argento e una d’oro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

