Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | le anticipazioni e i casi del 27 maggio

Da movieplayer.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovi sviluppi sul caso Barbara Corvi, la riapertura dell'inchiesta della Procura di Terni e gli altri casi di cronaca nera al centro della puntata condotta da Federica Sciarelli. Stasera, mercoledì 27 maggio, su Rai 3 torna Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, con una puntata ricca di aggiornamenti e nuove piste investigative. Al centro del nuovo appuntamento il caso Barbara Corvi, riaperto con una terza inchiesta dalla Procura di Terni, insieme ad altri casi di cronaca e testimonianze decisive. Come sempre ci sarà un ampio spazio dedicato agli appelli dei telespettatori, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà, mantenendo viva la sua missione di servizio pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

chi l ha visto stasera su rai 3 le anticipazioni e i casi del 27 maggio
© Movieplayer.it - Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 27 maggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

Video Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 20 maggio

Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 27 maggioStasera su Rai 3, “Chi l'ha visto?” si concentrerà sulla scomparsa di Barbara Corvi, ripercorrendo le sue ultime ore e le indagini svolte fino ad ora.

Temi più discussi: Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 20/05/2026 - Video; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 20 maggio; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 20 maggio; Le anticipazione scomparsi di Chi l’ha visto? di stasera.

chi l ha vistoChi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 27 maggioChi l’ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni della puntata del 27 maggio con il caso Barbara Corvi, nuove indagini della Procura di Terni, testimonianze e altri casi di cronaca. movieplayer.it

chi l ha vistoLe anticipazioni di Chi l’ha visto?: gli scomparsi e i nuovi casi di staseraFederica Sciarelli parla dell'omicidio di Pollena Trocchia e le clamorose novità su Barbara Corvi e Sandra Casagrande ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web