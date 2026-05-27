Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | le anticipazioni e i casi del 27 maggio

Nuovi sviluppi sul caso Barbara Corvi, la riapertura dell'inchiesta della Procura di Terni e gli altri casi di cronaca nera al centro della puntata condotta da Federica Sciarelli. Stasera, mercoledì 27 maggio, su Rai 3 torna Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, con una puntata ricca di aggiornamenti e nuove piste investigative. Al centro del nuovo appuntamento il caso Barbara Corvi, riaperto con una terza inchiesta dalla Procura di Terni, insieme ad altri casi di cronaca e testimonianze decisive. Come sempre ci sarà un ampio spazio dedicato agli appelli dei telespettatori, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà, mantenendo viva la sua missione di servizio pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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Questa sera a Chi l’ha visto? Dopo 35 anni il Dna riapre il caso di Sandra Casagrande, la pasticceria uccisa a Roncade. L’indagato nega ogni accusa Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #27maggio x.com

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