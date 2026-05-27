Stasera su Rai 3, “Chi l'ha visto?” si concentrerà sulla scomparsa di Barbara Corvi, ripercorrendo le sue ultime ore e le indagini svolte fino ad ora. La conduttrice Federica Sciarelli discuterà dettagli e testimonianze legate al caso, approfondendo le piste investigative. La puntata proporrà anche altri casi del 27 maggio, con aggiornamenti e interviste ai protagonisti delle vicende.

Torna questa sera, mercoledì 27 maggio, il tradizionale appuntamento con le inchieste giornalistiche e i misteri di Chi l'ha visto?, il programma di approfondimento guidato da Federica Sciarelli su Rai 3. Al centro dei riflettori della puntata ci sarà l'intricato giallo legato alla sparizione di Barbara Corvi, seguito dagli ultimi sviluppi sul duplice omicidio di Pollena Trocchia e dalla clamorosa svolta sul giallo di Sandra Casagrande. L'appuntamento per seguire la diretta è fissato alle 21.20 su Rai 3, oppure in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay. La trasmissione accenderà nuovamente i riflettori sulla misteriosa scomparsa di Barbara Corvi, un caso tuttora irrisolto che si arricchisce di un nuovo capitolo dopo la decisione della Procura di Terni di aprire una terza inchiesta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 27 maggio

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