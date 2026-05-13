Il consueto appuntamento del mercoledì con il giornalismo d'inchiesta e i misteri irrisolti torna stasera, mercoledì 13 maggio, su Rai 3. Federica Sciarelli si presenta al timone di una nuova puntata di Chi l'ha visto?, forte del grande successo ottenuto la scorsa settimana: l'episodio del 6 maggio ha infatti conquistato ben 1.672.000 spettatori, toccando l'11,6% di share, a conferma di un legame sempre più solido con il pubblico. Anche stasera la diretta avrà inizio alle 21.20 e potrà essere seguita, oltre che in tv, in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay. Al centro della serata ci saranno i nuovi, scottanti sviluppi sull'omicidio di Garlasco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 13 maggio

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