La Procura di Terni ha avviato una nuova inchiesta sulla scomparsa di Barbara Corvi, avvenuta nel 2009 a Montecampano. La donna aveva 36 anni al momento della sparizione. Nell’ambito di questa attività, sono stati nuovamente iscritti nel registro degli indagati l’ex marito e l’ex cognato. Si tratta della terza apertura di indagini sul caso, che continua a rimanere irrisolto.

Amelia (Terni), 5 maggio 2026 - La Procura di Terni apre la terza inchiesta sul caso Barbara Corvi, scomparsa nel 2009 da Montecampano a 36 anni facendo perdere ogni traccia, e iscrive nuovamente nel registro degli indagati l'ex marito Roberto Lo Giudice e l’ex cognato Maurizio. Le accuse nel fascicolo della nuova inchiesta sono omicidio volontario e occultamento di cadavere. In particolare sono finite nel mirino degli inquirenti le cartoline spedite da Firenze, da anni nelle carte dell'indagine, con cui Barbara rassicurava i figli sulle sue condizioni. Un depistaggio secondo gli investigatori che ora, con le nuove tecniche scientifiche sul riscontro del Dna, intendono verificare eventuali tracce lasciate sulle stesse cartoline e nello specifico sui francobolli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbara Corvi, riaperte le indagini sulla donna scomparsa. Indagati (di nuovo) l’ex marito e l’ex cognato

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