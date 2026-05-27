Questa sera – mercoledì 27 maggio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Federica Sciarelli torna ad occuparsi della misteriosa scomparsa di Barbara Corvi. La Procura di Terni ha aperto infatti una terza inchiesta e, di nuovo, gli indagati sono l’ex marito e l’ex cognato. Chi, ci si chiede, ha spedito le cartoline da Firenze fingendo di essere lei per far pensare ad un allontanamento volontario? Chi ha voluto depistare? In trasmissione, la testimonianza di Roberto Lo Giudice che ribadisce la sua innocenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 27 maggio 2026 su Rai 3

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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