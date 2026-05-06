Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 6 maggio 2026 su Rai 3

Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli. La trasmissione inizia alle ore 21,20 e si occupa di casi di persone scomparse e di altre questioni legate a procedimenti giudiziari. La puntata si propone di approfondire alcune vicende che hanno attirato l’attenzione del pubblico nelle ultime settimane.

. Questa sera – mercoledì 6 maggio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Le indagini sulla morte di Chiara Poggi a una svolta? Secondo la Procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, da solo, a uccidere Chiara dopo un tentativo di approccio sessuale respinto. Si passa al setaccio il suo passato ed emergono chat molto discusse: è lei la ragazza da cui Sempio scriveva di essere ossessionato? E ancora, vengono ascoltate a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché? Tutte le novità in diretta a “Chi l’ha visto?”.🔗 Leggi su Tpi.it

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