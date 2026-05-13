Stasera, mercoledì 13 maggio 2026, va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3, condotta da Federica Sciarelli. La trasmissione inizia alle 21,20 e si propone di affrontare casi di persone scomparse e altri eventi di cronaca. La puntata sarà trasmessa in diretta e seguirà il consueto formato, con interventi e aggiornamenti sui casi trattati.

. Questa sera – mercoledì 13 maggio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Sarà in diretta dai luoghi in cui è scomparsa Sonia Bottacchiari con i suoi due figli, la nuova puntata del programma. Grandissima la mobilitazione. Spazio poi al caso Garlasco e alle indagini sulla morte di Chiara Poggi: per la Procura il quadro accusatorio contro Sempio è solido, mentre per la difesa – che ha fatto fare anche una consulenza “personologica” per rispondere a quella del Racis – gli indizi sono stati cuciti addosso a Sempio per confezionare un mostro.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 maggio 2026 su Rai 3

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