Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse e cronaca nera. La puntata del 27 maggio 2026 si concentrerà su diversi casi ancora irrisolti e persone scomparse recentemente. Sono previste testimonianze e aggiornamenti su alcuni dei casi più seguiti. La trasmissione continuerà a offrire aggiornamenti e approfondimenti sui casi trattati.

Nuovo appuntamento con “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della puntata di stasera, mercoledì 27 maggio 2026, su Rai3. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 27 maggio 2026. Stasera, mercoledì 27 maggio 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 27 maggio 2026, è dedicata in con la misteriosa scomparsa di Barbara Corvi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 27 maggio 2026

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Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026

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